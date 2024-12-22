إزاى تفرق بين إصابتك بالبرد أو الأنفلونزا أو النوروفيروس.. من الأعراض للعلاج

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القاهرة - سامية سيد - البرد أم الأنفلونزا؟ خبراء يوضحون كيفية التمييز بين نزلات البرد والأنفلونزا والنوروفيروس من الأعراض للعلاج.

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعاني الكثير منا من سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق هذا الشتاء، ولكن قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان السبب هو نزلة برد أم إنفلونزا.

أظهرت أرقام الإنفلونزا التي أصدرتها وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة هذا الأسبوع أن حالات الإصابة والدخول إلى المستشفيات استمرت في الارتفاع.

تم إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا في المملكة المتحدة هذا العام، ولكن الخبراء ما زالوا يخشون أن يستمر تفشي الإنفلونزا في التزايد في الأسابيع المقبلة نتيجة لتواصل المزيد من الأشخاص في الأماكن المغلقة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتكشف أرقام منفصلة أن فيروس القيء نوروفيروس - والذي يمكن أن يسبب الإسهال أيضًا - وصل إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان.

فما هي العلامات التي تدل على الإصابة بالإنفلونزا وفيروس نوروفيروس؟ وكيف يمكنك التمييز بينهما وبين نزلات البرد الشائعة؟ نزلات البرد..

الفيروسات الأنفية هي السبب الأكثر شيوعا لنزلات البرد، ولكن هذه العدوى البسيطة في الأنف والحنجرة يمكن أن تكون ناجمة عن واحد من أكثر من 200 فيروس مختلف.

إذا كانت الأعراض مقتصرة في الغالب على مجرى الهواء العلوي، فمن المرجح أن يكون ذلك نزلة برد.

نزلات البرد والإنفلونزا تنتمي إلى فيروسين مختلفين، نزلات البرد هي من الفيروسات الأنفية في حين أن الإنفلونزا تنتمي إلى سلالات الإنفلونزا، عادة ما تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة، وتظهر بشكل مفاجئ، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من المضاعفات.

الفرق في الأعراض بين نزلات البرد والانفلونزا..

نزلات البرد الشائعة عادة ما تسبب السعال والتهاب الحلق واحتقان الأنف، في حين أن الأنفلونزا يمكن أن تسبب ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم وقشعريرة.

ومع ذلك، فإن التداخل في الأعراض بين نزلات البرد والإنفلونزا، بما في ذلك العطس وانسداد الأنف، يمكن أن يجعل التشخيص السريري صعباً، كما إن الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا ونزلات البرد تزيد في درجات الحرارة الباردة، مما يعني أن الحالات من المرجح أن ترتفع في أشهر الشتاء.

أظهرت الدراسات أن الفيروسات، وخاصة فيروسات الإنفلونزا، تنتقل بشكل أفضل في الهواء الجاف، وأن درجات الحرارة الباردة تعني هواء أكثر جفافا.

إلى جانب هذا التغير في درجات الحرارة، فإن قلة ضوء الشمس تعني حصول الناس على كمية أقل من فيتامين د، الذي يمكن أن يساعد في حماية الجهاز المناعي والحماية من الفيروسات التنفسية، هناك سبب آخر لانتشار الأنفلونزا خلال فصل الشتاء وهو أن الناس يقضون وقتا أطول في الأماكن المغلقة، حيث تكون التهوية أقل.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" إنه مع موسم الأعياد، نشهد أيضًا زيادة في السفر مما قد يساعد في انتشار أي فيروسات البرد والإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى إنه لا يوجد علاج لنزلات البرد الشائعة، ولكن هناك بعض الطرق لتخفيف أعراضها، مثل: الحصول على قسط كبير من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، واستنشاق البخار لتخفيف انسداد الأنف، وشرب الليمون الساخن والعسل لتسكين التهاب الحلق، كلها طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد.

الإنفلونزا ..

يتسبب هذا المرض، الذي يسببه فيروس الإنفلونزا، عادة في إصابة الأشخاص بالسعال، وهو ما نراه أيضًا في نزلات البرد الشائعة، لكن أعراض الأنفلونزا عادة ما تكون أكثر شدة من أعراض نزلات البرد، ويمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في المعدة، ويمكن أن يكون المرض قاتلاً في بعض الحالات إذا ظهرت مضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي، بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال البروفيسور رون إكليس، مسئول مركز علاج نزلات البرد في جامعة كارديف، إنه عادة ما تسبب الأنفلونزا قشعريرة وحمى وصداع وآلام في العضلات وآلام، تشعر أن أعراض الأنفلونزا أسوأ لأن الأعراض تؤثر على الجسم بأكمله ولا تقتصر على مجاري الهواء العلوية.

وأضاف: "الأعراض المعدية المعوية مثل القيء والإسهال أكثر انتشارا في حالات الأنفلونزا.

تظهر أحدث بيانات هيئة الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة أن حالات الإصابة بالأنفلونزا آخذة في الارتفاع، فقد أظهرت نتائج اختبارات ما يزيد قليلاً عن واحد من كل 5 اختبارات (21.7 %) أجريت على بريطانيين من جميع الأعمار يعانون من السعال ونزلات البرد في نهاية الأسبوع الماضي نتائج إيجابية لفيروس الأنفلونزا.

وسجلت المعدلات أعلى مستوياتها بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاما عند 39.8%، وهي أعلى من نسبة 30 % المسجلة في الأسبوع السابق.

وأشارت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي صدرت هذا الأسبوع إلى أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا في إنجلترا قد تجاوزت بالفعل ذروة العام الماضي، وهي عند أعلى مستوى لها حتى الآن هذا الشتاء.

وأوضح، إن معظم المصابين بالأنفلونزا يصبحون معديين بعد 3 إلى 4 أيام من بدء ظهور أعراضهم، مضيفا، أنه "للمساعدة في منع انتشار الفيروس، من المهم ممارسة النظافة الجيدة مثل غسل اليدين واستخدام المناديل، وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين إذا كنت تعاني من أعراض، والتأكد من أن المكان الذي تتواجد فيه جيد التهوية".

وأكد، إن لقاحات الإنفلونزا مهمة للغاية، ليس فقط من أجلك ولكن أيضا لحماية المجتمع، مضيفا، إن تلقي لقاح الإنفلونزا بانتظام سيمنعك من الإصابة بالمرض ويمكن أن يمنع حدوث المزيد من المضاعفات، كما أنه يحمل فائدة الحفاظ على مناعتك عالية ضد السلالات الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد لقاحات الإنفلونزا المنتظمة أيضًا في حماية الأعضاء الأكثر ضعفًا في عائلتك ومجتمعك وتقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، تمامًا كما هو الحال في علاج نزلات البرد، من المهم الحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل، يمكنك أيضًا تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

وقال، يمكن أن يساعد عقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين في علاج الصداع وآلام العضلات والحمى، ويمكن أن يساعد عقار جايفينيسين في إذابة المخاط وتنظيف مجاري الهواء، كما يمكن أن يساعد السودوإيفيدرين في علاج احتقان الأنف، بينما يمكن لمضادات الهيستامين مثل الكلورفينيرامين أن توقف سيلان الأنف، وإذا كنت تعاني من السعال، فابحث عن المنتجات التي تحتوي على ديكستروميثورفان.

وأوضح، إنه إذا كنت تعاني من الأنفلونزا أو نزلات البرد، فعليك أن تفكر في زيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع أو إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس أو علامات أخرى للعدوى.

وتكشف أرقام منفصلة أن فيروس القيء نوروفيروس - والذي يمكن أن يسبب الإسهال أيضًا - وصل إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة بالفعل من أن الخدمة الصحية يجب أن تستعد لـ "وباء رباعي" مدفوع بأمراض الشتاء الأربعة - الإنفلونزا، وكورونا، والنوروفيروس، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي الشبيه بالبرد ( RSV ).

فما هي العلامات التي تدل على الإصابة بالإنفلونزا وفيروس نوروفيروس؟ وكيف يمكنك التمييز بينهما وبين نزلات البرد الشائعة؟

إذا كنت تعاني من الأنفلونزا أو نزلات البرد، فعليك أن تفكر في زيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع أو إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس أو علامات أخرى للعدوى.

وتظهر أرقام جديدة أن معدلات الإصابة بجرثومة القيء، التي يمكن أن تسبب أيضًا الإسهال، هي أيضًا أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل كورونا في هذا الوقت من العام، وتظهر أرقام جديدة أن معدلات الإصابة بجرثومة القيء، التي يمكن أن تسبب أيضًا الإسهال، هي أيضًا أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل كورونا في هذا الوقت من العام.

نوروفيروس..

وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن العدد الإجمالي لتقارير الإصابة بفيروس نوروفيروس هذا العام (4523) كان أكثر من ضعف العدد المسجل قبل خمس سنوات (2057).

يعاني معظم المصابين من الغثيان والإسهال والقيء، ويتعافون في المنزل، ولكن يمكن أن يفرض فيروس نوروفيروس الضغوط على المستشفيات لأن المرضى المصابين يحتاجون إلى عزل أنفسهم في غرف فردية أو يجب إغلاق الأجنحة أمام المرضى الجدد لاحتواء انتشار الفيروس.

لن يحتاج أغلب الأشخاص إلى التحدث إلى طبيب بشأن الإصابة بعدوى الفيروس النوروفيروس، في معظم الحالات، سوف يختفي الأمر من تلقاء نفسه.

العلاج..

غالبًا ما ينصح خبراء الصحة بالراحة وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في التعافي، كما قد يساعد الباراسيتامول في علاج الحمى أو الآلام، يمكن شراء مشروبات معالجة الجفاف، مثل ديوراليت، التي تحل محل الأملاح الأساسية بالإضافة إلى الماء، من الصيدلي.

وينصح الآباء بتجنب إعطاء المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة للأطفال المصابين بفيروس نوروفيروس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الإسهال، ويطلب العديد من المرضى أيضًا من الأطباء وصف المضادات الحيوية، إلا أن هذه المضادات غير فعالة ضد الفيروسات، ومع ذلك، يمكن للمرضى الذين يعانون من القيء الشديد والإسهال الحصول على أدوية مضادة للغثيان من طبيب عام.

