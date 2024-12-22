شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات جميع أقسام المستوى الثالث بإعلام عين شمس 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات العام الجامعي 2024/2025.

ومن المقرر أن يبدأ كل أقسام المستوى الثالث يوم الإثنين الموافق 30/12/2025 حتى يوم الخميس الموافق 16/1/2025، في تمام الحادية عشر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وتعقد الامتحانات في الدور الأول بالكلية.

وأكدت الكلية علي ضرورة حضور الطلاب قبل نصف ساعه من موعد الامتحانات، وذلك لانة لا يسمح لاي طالب دخول الامتحان بعد بدايته.

جدول برنامج الاتصال المرئي و المسموع

جدول برنامج الصحافة الرقمية

جدول برنامح الاتصال المؤسسي

جدول برنامج الإعلان