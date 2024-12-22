شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: التحقت بجامعة القاهرة عام 1979 والانتقال لها كان بالأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إنه التحق بجامعة القاهرة عام 1979، وانتقل بأتوبيسات العام للجامعة، مضيفا: درسنا فى كلية العلوم بالجامعة وكان لدينا فخر بهذا المكان العريق ثم انتقلنا قصر العينى للاستكمال الدراسة وتعرفت على زوجتى كونها نفس الدفعة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته باحتفالية عيد العلم الـ 19 المنعقدة الآن بقاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة كانت أول عهدنا واثقلت لدينا حب الوطن والعلم وقدوة الاساتذة التى تعاملنا معها، مؤكدا أن قصر العينى منارة الطب فى أفريقيا، وبدأنا فى التحدى الثانى ماذا تريد من قصر العينى من تصميم وارادة وفى هذا التوقيت قررت بدء العمل والتفوق فى الكلية واكرمنى الله بالحصول على المركز الرابع بدفعتى، وتم تعيينى معيد بكلية طب الأسنان بالجامعة ودائما كانت الجامعة حلم لكل شاب بالانتماء لهذا المجتمع العظيم، وبعد ذلك بدء الحلم يكبر لدى، وهنا انصح الطلاب بتصعيد الحلم فى ضوء تطورات الحياة، وسعيت الحصول على بعثة وكانت جامعة القاهرة ذات فضل فى الحصول على البعثة للحصول على الدكتوراة فى ولاية تكساس، وتعلمنا على نفقة الدولة المصرية ضمن ايفاد باحثين من مختلف التخصصات وطبعاً كأى عالم حصلنا على عروض لاستكمال حياتنا فى الخارج ولكن اتخذت القرار بالعودة لجامعة القاهرة عام 1995، وعدنا لجامعة القاهرة لرد الجميل للجامعة مما تعلمت منه وبعد عامين تم إصدار قرار إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وشرفت بالحصول على الفرصة لاكون سفير من جامعة القاهرة لتكوين الكلية بجامعة عين شمس، وتم بناء هذه الكلية ثم انتقلت للجامعة ووزيرا للتعليم العالى.