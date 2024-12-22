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ننشر جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:38 م

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لـ جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025/2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة، من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لـ صفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢، حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩، بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥

أما الصفوف، الرابع والخامس والسادس الإبتدائى وما يعادله سيؤدون الامتحانات فى الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦، وامتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١، حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦، وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ .

وامتحانات الأول والثانى الثانوى وما يعادله، من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦

وامتحانات النقل للتعليم الفنى، من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

جدول امتحان الشعبة العلمية بالقاهرة للصف الثانى الثانوى 2025

جدول امتحان الشعبة العلمية بالقاهرة للصف الثانى الثانوى 2025

 

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة فترة مسائية
جدول امتحان الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة فترة مسائية

 

جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة فترة صباحية
جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة فترة صباحية

 

جدول امتحان رابعة ابتدائى بالقاهرة للمدارس الرسمية للغات 2025
جدول امتحان رابعة ابتدائى بالقاهرة للمدارس الرسمية للغات 2025

 

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائى بالقاهرة 2025
جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائى بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة
جدول امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للصم بالقاهرة
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للصم بالقاهرة

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى بالقاهرة 2025
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى للمدارس الرياضية بالقاهرة 2025
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى للمدارس بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي المهنى
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي المهنى

 

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى للترم الأول 2025
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى للترم الأول 2025

 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالقاهرة 2025
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدئى فترة مسائية بالقاهرة
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدئى فترة مسائية بالقاهرة

 

جدول امتحانات القاهرة للإعدادية المهنية 2025
جدول امتحانات القاهرة للإعدادية المهنية 2025

 

جدول امتحانات المجالات المهنية
جدول امتحانات المجالات المهنية

 

جدول امتحانات المستوى الرفيع بالقاهرة
جدول امتحانات المستوى الرفيع بالقاهرة

 

جدول امتحانات المستوى الرفيع لقاهرة
جدول امتحانات المستوى الرفيع لقاهرة

 

جدول امتحانات المهارات المهنية بالقاهرة
جدول امتحانات المهارات المهنية بالقاهرة

 

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة 2025 لأولى ثانوى
جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة 2025 لأولى ثانوى

 

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثانى الثانوى بالقاهرة 2025
جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثانى الثانوى بالقاهرة 2025

 

جدول امتحانات ثالثة ابتدائى بالقاهرة
جدول امتحانات ثالثة ابتدائى بالقاهرة

 

مواعيد امتحانات الترم الأول بالقاهرة 2025
مواعيد امتحانات الترم الأول بالقاهرة 2025

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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