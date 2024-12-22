شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لـ جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025/2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة، من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لـ صفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢، حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩، بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥

أما الصفوف، الرابع والخامس والسادس الإبتدائى وما يعادله سيؤدون الامتحانات فى الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦، وامتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١، حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦، وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ .

وامتحانات الأول والثانى الثانوى وما يعادله، من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦

وامتحانات النقل للتعليم الفنى، من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

جدول امتحان الشعبة العلمية بالقاهرة للصف الثانى الثانوى 2025



جدول امتحان الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة فترة مسائية



جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة فترة صباحية



جدول امتحان رابعة ابتدائى بالقاهرة للمدارس الرسمية للغات 2025



جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائى بالقاهرة 2025



جدول امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائى بالقاهرة



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للصم بالقاهرة



جدول امتحانات الصف الاول الثانوى بالقاهرة 2025



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى للمدارس الرياضية بالقاهرة 2025



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي المهنى



جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى للترم الأول 2025



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى بالقاهرة 2025



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدئى فترة مسائية بالقاهرة



جدول امتحانات القاهرة للإعدادية المهنية 2025



جدول امتحانات المجالات المهنية



جدول امتحانات المستوى الرفيع بالقاهرة



جدول امتحانات المستوى الرفيع لقاهرة



جدول امتحانات المهارات المهنية بالقاهرة



جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة 2025 لأولى ثانوى



جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثانى الثانوى بالقاهرة 2025



جدول امتحانات ثالثة ابتدائى بالقاهرة