شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، عن الإطلاق الرسمى لمشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التى تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم فى مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين فى القطاع الصحى والصيدلي، وممثلى المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

وخلال كلمته فى الحفل، أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية فى مجال الرقابة الدوائية فى مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم فى دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصرى بجودة الأدوية المتداولة.

وأضاف الدكتور الغمراوى أن تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجى المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".

وأشار إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائى على مستوى الجمهورية، مما يسهم فى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الرقابة على الأدوية.

وفى ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا فى تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذى نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة فى قطاع الدواء المصري.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.