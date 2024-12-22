شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: جامعة القاهرة صرح عريق حقق إنجازات محلية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن سعادته للمشاركة فى الاحتفال بعيد العلم التاسع عشر لجامعة القاهرة، التى لطالما كانت منارة للفكر والابتكار فى التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة والمنعقدة الآن بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، أن هذا الصرح العريق حقق إنجازات علمية وبحثية محلية ودولية بفضل علمائه وطلابه المبدعين، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به، مؤكدا أن تكريم العلماء اليوم يعكس التزامنا بتطوير التعليم العالى ودعم التميز والإبداع لتحقيق النهضة المجتمعية وتعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر يشهدان تحولًا نحو جامعات الجيل الرابع، ضمن رؤية استراتيجية أُطلقت فى مارس 2023 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترتكز الرؤية على سبعة مبادئ تشمل التكامل، الإبداع، الاستدامة، والمرجعية الدولية، وتُركز الجهود على إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، ودمج تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى التعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع والتحديات القومية.