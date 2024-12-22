شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك ، برئاسة ابراهيم السجيني ، رئيس الجهاز ، إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، ويأتي ذلك إيماناً من جهاز حماية المستهلك بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين، بما يهدف إلي خُطة الدولة في التحول الرقمي ، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود الجهاز في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأضاف إبراهيم السجينى أن التطبيق يأتي ضمن خُطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مضيفاً إلي أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوي والبلاغات علي مدار الساعة فضلاً عن إمكانية التعرف علي كافة خدمات الجهاز الرقمية والتعرف علي إستداعاءات السلع والمنتجات في كافة القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري .

وأشار السيد ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " ، الي أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية ، يُعد خطوة هامة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين ، نظرا لما كان موجود من قبل وهو اقتصار التواصل لتسجيل الشكوي / البلاغ عبر الخط الساخن من خلال ( الخط الأرضي فقط ) وبذلك أصبح بإمكان المواطنين تسجيل / متابعة الشكاوي والبلاغات عبر التطبيق علي مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية ، مشيراً إلي أن هذه الخطوة تأتي ايماناً منا بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.

أوضح رئيس الجهاز أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك ، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسئولياته وتمكينه من إتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، مما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه ،وهذا وبدوره ينعكس علي خفض معدلات الشكاوي الواردة من المواطنين.



وفي سياق مُتصل، أشاد رئيس الجهاز ، بالدور العظيم الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز ، لاسيما في إنشاء ال Mobile Application والذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية و بحثية ، خاصة في المجالات الإقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك ، لافتاً إلي أن هذا التطبيق ، يأتي انعكاسا حقيقيا ل(بروتوكول التعاون)، الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء، في مارس الماضي، والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخري تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك في مجالات توعية المستهلكين .

وفي السياق ذاته ، يُساهم التطبيق في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصري من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة ( استدعاءات ) في الأسواق والتحذيرات من المنتجات الغير آمنة ، مما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق ، كما يحتوي التطبيق علي أقسام عدة منها ،تسجيل ومتابعة ، الشكاوي والبلاغات / متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز / استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية / التعرف علي أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية / التعرف علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية / التعرف علي مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع ( السيارات – الأجهزة الكهربائية )/ أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء ، والتسوق الإلكتروني .



مشيراً إلي أن هذه الخطوة تأتي ايماناً منا، بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.



وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والإستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية. كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكاواهم بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية، لضمان سرعة تسجيل الشكوي، مؤكدا علي أن تسجيل الشكاوي والبلاغات متاح علي التطبيق علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية .

ويمكنكم الآن التواصل بالجهاز وتسجيل الشكاوي والبلاغات من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/ ، كما يمكنكم تحميل تطبيق حماية المستهلك من .Google play / App Store