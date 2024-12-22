شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لدينا عروض نختار الأفضل من بينها لافتتاح فرع للجامعة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سامى رئيس جامعة القاهرة، الحرص على الاستفادة من حزمة التشريعات المرتبطة بمنظومة التعليم العالى والتى صدرت فى السنوات الأخيرة، فضلاً عن مواكبة الركب العالمى فى مستجدات التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد ملف متكامل لـ جامعة القاهرة الأهلية عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 ورفع الملف إلى المجلس الأعلى للجامعات تمهيداً لاستصدار القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة التى ستمثل قيمة مضافة حقيقية لكيانات جامعة القاهرة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته باحتفالية جامعة القاهرة المنعقدة الآن لـ عيد العلم 19، إلى اتخاذ إجراءات تأسيس عدد من الشركات التابعة لجامعة القاهرة، عملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2018 فى شأن حوافر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وشركات استثمار مخرجات البحث العلمى فى المجالات الطبية والدوائية، وشركات الاستشارات فى المجال الهندسي، وغيرها من الشركات التى ستعمل على تنمية الموارد وتدعم التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة السير قدماً فى إنشاء أفرع لجامعة القاهرة خارج حدود جمهورية مصر العربية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على السماح للجامعات الحكومية بإنشاء أفرع لها بالخارج، ولدينا عدة عروض نختار الأفضل من بينها، وبما يليق مع اسم ومكانة جامعة القاهرة.