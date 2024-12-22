شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبد الصادق: جامعة القاهرة ستبقى حصن هذه الأمة ومصدرا من مصادر فخرها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، وقد ركزت هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، وهي: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة – تحفيز البحث العلمى والابتكار – تطوير القدرات الإدارية – نشر الوعى المجتمعي. وقد اتخذنا خطوات جادة فى هذا الملف المهم، لأن علينا أن ندرك أن العلوم تتطور فى الوقت بشكل متسارع وما ينبغى أن نقف من هذا التطور موقف المتفرج، حتى لا نتخلف عن الركب العالمي.

وأكد الدكتور محمد سامى خلال كلمته بـ احتفالية عيد العلم الـ19 المنعقدة الآن بقاعة الاحتفالات الكبرى، على مكانة جامعة القاهرة، وتقدمها فى مختلف التصنيفات الدولية وما نلمسه فى إطار التعاون الدولى من حرص الجامعات العالمية المرموقة على العمل معنا لهو خير شاهد على عظمة جامعة القاهرة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر لقيادات الجامعة ممن شاركوا فى تنظيم هذه الاحتفالية، كما توجه بالتهنئة للمكرمين فى يوم عيدهم وأحمل لهم رسالة عنوانها الشكر والتقدير على عطائهم وعلى ما ضحوا به من وقت وجهد فى خدمة وطنهم.

واختتم حديثه بالقول :أريد أن تطمن قلوبكم بأن جامعة القاهرة ستبقى حصن هذه الأمة ومصدر من مصادر فخرها وعزها تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.