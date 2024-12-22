وزير الأوقاف يلتقى مدير مديرية أوقاف القليوبية لمتابعة الانضباط الإدارى والدعوى

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ ياسر حلمى محمد أبو غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، والدكتور عبد الرحيم عبد اللاه مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإدارى والدعوى فى مديرية أوقاف القليوبية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التى يعقدها الوزير دوريًّا مع مديرى المديريات؛ لمتابعة الأداء فى مختلف المديريات.

رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم فى جودة الأداء.

وعبر وزير الأوقاف عن تقديره للجهود المتميزة التى يبذلها مدير مديرية أوقاف القليوبية الشيخ ياسر حلمى محمد أبو غياتي، مشيدًا بالتزامه الدائم بتنفيذ خطط الوزارة، وتنظيمه الجيد للنشاط الدعوى والقرآنى بالمديرية، وأثنى الوزير على حسن العرض والتوثيق الذى قدمه مدير المديرية حول البرامج والأنشطة الجارية، وما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني. وأكد الدكتور أسامة الأزهرى أن هذه الجهود تعكس روح العمل الجماعى والانتماء العميق لدى فريق العمل فى مديرية القليوبية، مما يسهم فى تحقيق الأهداف العامة للوزارة بنجاح.

كما أشاد الوزير بالمبادرات التى تنفذها المديرية فى دعم تحفيظ القرآن الكريم وتنظيم الأمسيات الإيمانية والندوات التثقيفية، مبرزًا دورها المحورى فى ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية ونشر الفكر الوسطى المستنير، وشدد على ضرورة الاستمرار فى هذه الجهود، وتطوير البرامج الدعوية لتلبية احتياجات المجتمع بما يتماشى مع رؤية الوزارة فى بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا، وأشار إلى أهمية التميز فى الأداء، وضرورة نقل هذه التجارب الناجحة إلى باقى المديريات لتعزيز التكامل والعمل بروح الفريق على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على أهمية الانضباط الإدارى والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميّا وفكريّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التى تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصرى على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديرى المديريات لمساهمتها فى تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.