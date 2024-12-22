شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تكريم 70 عالما فازوا بجوائز الدولة باحتفالية عيد العلم الـ19 والان مع تفاصيل الخبر

استهل الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة كلمته فى احتفالية الجامعة بـ عيد العلم ال 19 بالترحيب بالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المشاركين ، وقيادات جامعة القاهرة ، و نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وأمين عام الجامعة، وعلماء مصر الأجلاء.

وقال الدكتور محمد سامى فى كلمته، إن احتفالية عيد العالم ال19 تتزامن هذا العام مع الذكرى ال 16 فى المئوية لنشأة جامعة القاهرة ، منارة العالم والمعرفة والتى حققت الريادة على كافة المستويات محلياً وإقليمياً.

وأضاف الدكتور محمد سامى من تحت قبة جامعة القاهرة التى تعنى الماضي الأصيل والحاضر المشرق يسعدني أن أرحب بكم في الاحتفال بعيد العلم التاسع عشر الذي تنظمه الجامعة تكريماً لعلمائها ونوابغها ومفكريها في تقليد تحرص عليه الجامعة كل عام تأكيداً لقيمة العلم ومكانة العلماء.

وتابع رئيس جامعى القاهرة وإنه لمن دواعي سروري أن يأتي الاحتفال بتشريف كوكبة من رجال الدولة ومن القيادات الجامعية والعلماء الأجلاء وأنا في مستهل رئاستي لجامعة القاهرة بعد الثقة التي أولاني إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والحقيقة أنني أمام مشاعر مختلطة ما بين امتنان وتطلع وحماس، الامتنان بثقة أعتز بها، والتطلع لأن أكون أهلاً لهذه الثقة الغالية التي أحمل أمانتها، أما الحماس في أن أتعاون معكم لنعمل معا لما فيه كل الخير والرخاء لمؤسسة تعليمية تنويرية نعشق ترابها ونفخر بالانتماء إليها.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أن احتفالية اليوم لتكريم سبعون عالمًا في لمسة وفاء من أم الجامعات لأبنائها من المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة عن العام 2023، ولا شك أن حصول هذا العدد الكبير من أساتذة الجامعة على الجوائز العلمية دليل على ريادتها وتفوقها وامتداداً لعطائها الذي لا ينضب.