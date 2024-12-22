شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024،2025، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير المقبل إلى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأشارت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩ ، بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

ـ الرابع والخامس والسادس الابتدائى وما يعادله سيؤدون الامتحانات فى الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

ـ امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

ـ امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

ـ امتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ .

ـ امتحانات الأول والثانى الثانوى وما يعادله، من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١

حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦

ـ امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣