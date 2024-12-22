شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية عيد العلم الـ19 بجامعة القاهرة بحضور وزراء ورؤساء هيئات قضائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:17 م

انطلقت قبل قلبل ، فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة.

وممثلا عن مفتي الديار المصرية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين .

كما يشارك فى حضور الفاعلية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وعدد من القيادات التنفيذية ومجلس الجامعة .

وبدأت الاحتفالية بطابور عرض لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة 63 عالما من الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز التشجيعية والتفوق والتميز والنيل والرواد والمرأة التشجيعية و7 من العلماء خارج الجامعة .

واستقبل الدكتور محمد سامى عبد الصادق علماء جامعة القاهرة قبل انطلاق فعالية الاحتفالية والتكريم والتقط صورة تذكارية مع العلماء المقرر تكريمهم وكذلك صورة تذكارية مع مجلس الجامعة.