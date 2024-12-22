شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد توزيع 10 آلاف قطعة ملابس على أطفال مستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الذى أقامه حزب حماة الوطن ضمن مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس شتوية وأغطية على أطفال مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

شهد الحفل م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأ. د حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى، ود.رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش للأطفال وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

وثمن محافظ القاهرة جهود الأحزاب فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والأحزاب لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



توزيع الملابس



توزيع ملابس شتوية