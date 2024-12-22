شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدعاة يفتتح وحدة السكتة الدماغية.. طفرة فى علاج جلطات ونزيف المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن مستشفى الدعاة تستعد لإطلاق وحدة السكتة الدماغية الجديدة (Stroke Unit) فى خطوة رائدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

يأتى هذا الإنجاز تحت قيادة الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبإشراف الدكتور محمد حمدي، أستاذ الأمراض العصبية والقسطرة المخية بكلية طب عين شمس.

تهدف الوحدة إلى تقديم حلول شاملة ومتطورة لعلاج حالات جلطات ونزيف المخ، مستندة إلى أحدث التقنيات الطبية العالمية. تشمل الخدمات التى توفرها الوحدة التدخل العلاجى بالقسطرة المخية والرعاية المركزة للحالات الحرجة، ما يسهم فى تحقيق تشخيص دقيق وعلاج فورى لإنقاذ حياة المرضى خلال "الساعة الذهبية"، التى تعد حاسمة فى تحسين فرص الشفاء وتقليل المضاعفات.

أعرب الدكتور ياسر حسن عن فخره بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، معتبرًا إياها جزءًا من استراتيجية المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية إلى معايير عالمية. وأضاف أن الوحدة ستسهم فى تحسين نسب الشفاء وتقديم رعاية طبية متطورة، مشددًا على أهمية تقديم هذه الخدمات بشكل سريع ودقيق لتلبية احتياجات المرضى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حمدى أن وحدة السكتة الدماغية فى مستشفى الدعاة تعد نقلة نوعية فى منظومة علاج أمراض المخ والأعصاب. وأشار إلى أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا يتمتع بخبرات واسعة ومدربًا على استخدام أحدث التقنيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وسريعة.

وأكد الدكتور حمدى أن الوحدة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، ما يتيح للطواقم الطبية التعامل مع الحالات الطارئة بدقة وكفاءة عالية؛ ما يسهم فى إنقاذ حياة المرضى والحد من الأضرار الناتجة عن التأخر فى التشخيص أو العلاج.

يمثل افتتاح هذه الوحدة إنجازًا طبيًّا كبيرًا لمستشفى الدعاة، يعزز مكانته بوصفه مؤسسة طبية رائدة تقدم خدمات صحية متخصصة على أعلى مستوى. كما يؤكد التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة المجتمع وتحسين جودة حياة المرضى.

تعد هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية المستشفى فى تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تراعى المعايير الدولية وتضمن تقديم أفضل العلاجات الممكنة للمرضى؛ ما يؤكد ريادتها فى مجال الخدمات الطبية المتخصصة.