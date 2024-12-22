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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول حقن التخسيس .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 22 ديسمبر 2024 03:50 م
وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول حقن التخسيس لتجنب مخاطرها وتضمنت :-
- وقف حقن التخسيس قبل العمليات الجراحية بـ7 أيام
- فى حال إصابة مريض سكر باعتلال شبكية العين يجب متابعة تطور المرض باستمرار
- يجب التأكد من مناسبة الحق للحالة
- فى حال الاصابة بالسكر يجب مراجعة الطبيب قبل الحصول على اى حقن
- فى حال اذا كنت مريض سكر يجب مراجعة الطبيب لتعديل الجرعات
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