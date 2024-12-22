أخبار مصر

هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول حقن التخسيس .. تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول حقن التخسيس .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:50 م

وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول حقن التخسيس لتجنب مخاطرها وتضمنت :-

- وقف حقن التخسيس قبل العمليات الجراحية بـ7 أيام
- فى حال إصابة مريض سكر باعتلال شبكية العين يجب متابعة تطور المرض باستمرار
- يجب التأكد من مناسبة الحق للحالة
- فى حال الاصابة بالسكر يجب مراجعة الطبيب قبل الحصول على اى حقن
- فى حال اذا كنت مريض سكر يجب مراجعة الطبيب لتعديل الجرعات

 

image3

image0 (1)

 

image1

 

image2

 

image4

 

 

image5

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements