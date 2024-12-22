شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول حقن التخسيس .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:50 م

وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول حقن التخسيس لتجنب مخاطرها وتضمنت :- - وقف حقن التخسيس قبل العمليات الجراحية بـ7 أيام

- فى حال إصابة مريض سكر باعتلال شبكية العين يجب متابعة تطور المرض باستمرار

- يجب التأكد من مناسبة الحق للحالة

- فى حال الاصابة بالسكر يجب مراجعة الطبيب قبل الحصول على اى حقن

- فى حال اذا كنت مريض سكر يجب مراجعة الطبيب لتعديل الجرعات

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز