شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مصر تستعد للاحتفال بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي وصلوات من أجل سلام العالم والان مع تفاصيل الخبر

أوضح مجلس كنائس مصر، استعداد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، حيث تشهد الكنائس أجواءً روحية تمتلئ بصلوات القداسات والألحان الميلادية وتُضاء الشموع وتُدق أجراس الكنائس، فيما يوضع طفل المغارة وسط أجواء من الفرحة التي تعم الشعب بميلاد مخلص العالم.

وأكد أنها تُقام صلوات قداس عيد الميلاد مساء الثلاثاء 24 ديسمبر، حيث يترأس غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، القداس الاحتفالي بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة.

كما تُقام الصلوات الاحتفالية في جميع الكنائس الكاثوليكية بمختلف طوائفها، بما في ذلك كنائس الموارنة، والروم الملكيين، والكلدان، والسريان، والأرمن، واللاتين الشرقيين.

وفي الإطار ذاته، تُشارك كنيسة الروم الأرثوذكس احتفالات العيد، حيث يترأس قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قداس عيد الميلاد. وتحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالعيد في أجواء احتفالية، حيث يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس العيد بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك.

وفي صباح يوم عيد الميلاد، تستقبل الكنائس التهاني في مقراتها الرسمية، في مشهد يُجسد روح المحبة والتآخي بين جميع الطوائف المسيحية في مصر.

وأشار إلى تهنئة لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر جميع الكنائس والشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، وتُصلي أن يعم الفرح والسلام في القلوب، وأن يكون هذا العيد فرصة لتعزيز الوحدة والمحبة بين الجميع.

