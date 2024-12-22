شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مبادرة جهاز حماية المستهلك لضبط التجارة الإلكترونية لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك انطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتى تستمر لمدة خمس أيام، وبحضور مُمثلى كافة الشركات والمنصات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى، وشركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعى .

وأشار رئيس الجهاز أننا رصدنا فى الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية والتى أثرت بشكل كبير على حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتاً أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمس أيام، لإزالة أسباب كافة شكاوى المواطنين العالقة بالجهاز .

وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، و ممُثلى وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذى يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التى كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا، فى هذه المبادرة والتى تأتى بعد إنتهاء موسم تخفيات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوى الواردة من المستهلكين فى هذا القطاع، مؤكداً أن هدفنا سوياً، هو إزالة أسباب كافة الشكاوى قبل بدء العام الجديد 2025 .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه المبادرة تأتى بعدما شهدناه مؤخرا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتى بدورها تؤثر على حقوق المستهلكين، علاوة على تأثيرها على الكيانات القانونية العاملة فى هذا القطاع مشيرا إلى انه بحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى تجاوز 93 مليار جنيه فى عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلى 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 %، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية فى هذا القطاع الحيوى والهام والذى يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية .