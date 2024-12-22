وزارة الصحة: تشغيل مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بملوى السبت المقبل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تشغيل الوحدة يوم السبت القادم على ان تستقبل كافة المرضى.

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي والذى يعتبر أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012