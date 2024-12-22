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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تشغيل مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بملوى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 22 ديسمبر 2024 01:40 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي والذى يعتبر أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي.
وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الطاقة التشغيلية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى تشمل :-
- 13 سرير رعاية
- 26 سرير داخلي
- 42 ماكينة غسيل كلوي
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن وحدة مناظير جهاز الهضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية كما تشمل أشعة عادية ومقطعية وتلفزيونية وصيدليات وعيادات خارجية
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تشغيل الوحدة يوم السبت القادم على ان تستقبل كافة المرضى.
تشغيل مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بملوى
مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بملوى
تجهيز مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى
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