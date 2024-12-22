شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تسكين البائعين بسوق البرمبل الحضارى الجديد فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تسكين وتشغيل السوق الحضارى الجديد بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح، ليكون إضافة جديدة للأسواق الحضارية بالمحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تم الانتهاء من نقل كل الباعة المفترشين بالسوق العشوائي إلى السوق الحضاري الجديد بنفس القرية، وذلك لاستكمال مساعى المحافظة نحو الاستبدال التدريجى للأسواق العشوائية بأخرى حضارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن السوق الحضارى بقرية البرمبل يقع على مساحة 2390م2 وبطاقة استيعابية 30 محل، لاستيعاب أكبر قدر من البائعين والقضاء على التكدس المروري الذي كانت يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للبائعين.

وأشار المحافظ، إلى أن السوق مجهز بجميع المرافق اللازمة والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانات اللازمة للسوق للحفاظ عليه.

وأعلن المحافظ، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى سياسة إنشاء وإقامة الأسواق الحضارية من خلال الانتهاء من إجراءات تسكين أسواق قرية المدينة وقرية القبابات بمركز أطفيح.