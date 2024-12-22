شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحرس الوطني الكويتي يشيد بالعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بالعلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

وذكر الحرس الوطني في بيان اليوم الأحد، أن الشيخ مبارك الحمود استقبل، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت؛ الذي قدم له التهنئة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني الكويتي.