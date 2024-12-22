شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية ينظم برنامج التقييم البيئى والاقتصادي للتجارب والمشروعات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى بـ مركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان "التقييم الاقتصادى والبيئى للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة باستخدام برنامج SPSS" خلال الفترة من 22/12/2024 وحتى 26/12/2024 بهدف نشر الوعى الإحصائى لدى شباب الباحثين مما يساعد على الحصول على نتائج ذات دقه عاليه وتقليل الفجوة بين النتائج التجريبية والنتائج الحقلية.

ويعتبر التقييم الاقتصادى باستخدام برنامج SPSS أداة هامة فى الزراعة فى وتطوير التجارب الزراعية وفهم النتائج بدقة، كذلك يدعمنا فى إيجاد معلومات مهمة تفيد الزراعة وتحسن الإنتاج.

كما يعتبر أساسيا فى البحوث الزراعية حيث يستطيع تحسين الجودة ودقة الابحاث العلمية كما يمكننا بنتائج مهمة يمكن تطبيقها فى الحقول.

أوضحت الدكتورة هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لـ بحوث التصميم والتحليل الإحصائي أن الدورة التدريبية تهدف بشكل رئيسى إلى تعريف المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للتقييم الاقتصادى والبيئى للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة، والأسس العلمية الصحيحة للتطبيق والعمل على تحليل نتائجها ومدلولها العلمى واتخاذ القرار السليم وفقاًً للمعلومات المتحصل عليها.

كما تهدف الدورة إلى التعريف بمفهوم وأهمية ومكونات دراسات التقييم البيئي وتحديد الأثر البيئى للتجارب والمشروعات الصغيرة على البيئية الزراعية وكيفية إعدادها ومراحل تكوينها والعناصر التى تتضمنها وأساليب الحكم على القرار المناسب، وإعداد التقرير بما فيه من معلومات، والتى تؤدى فى النهاية إلى تطوير البحوث الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقييم التجارب الزراعية، وبهذا يتحقق الهدف الأسمى والأهم وهو تدريب الباحثين على كيفية إجراء التقييم الاقتصادى والبيئى للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة، بحيث لا يخلو بحث يقوم على تجربة إلا ويتضمن التقييم الاقتصادى والبيئى اللازم له والمكمل لاساليب التحليل المرتبطة بالتجربة والداعم لقرار الباحث الزراعى وعاملاً محدداً لتعظيم كفاءة البحوث الزراعية.