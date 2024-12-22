شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد ينتشر فى المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأسابيع الماضية في إطلاق السوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، وحيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات الفاكهة واللحوم والدواجن ذات جودة عالية وعرض المنتجات بطرق مميزة على غرار الأسواق الأوروبية لأول مرة في مصر، ما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء السلع لانخفاض الأسعار من 20 إلى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد ،حيث تضخ كميات كبيرة في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.