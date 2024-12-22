شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية والإطار الاستراتيجى للتكيف مع تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان اليوم الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة والإطار الاستراتيجى للتكيف الصحى مع التغيرات المناخية.

ويقر نهج الصحة الواحدة بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويهدف إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل، يمكنها أن تساهم بشكل فعال فى منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19 .



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية مؤكدا حرص كافة الجهات على تنفيذ مفهوم الصحة الواحدة، ومؤشرات المتابعة والتقييم، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية .



وأشار إلى أن النظام الصحى أو غيره من النظم الفردية لا يمكنه وحده التصدى لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثمنا الخطط التشاركية بين كافة الشركاء المعنيين، للتكاتف معًا لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود التشارك لضمان توفير حياة صحية آمنه لكل الشعوب.