تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع وعى 29 ألف طالب بخطورة إدمان المواد المخدرة

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القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لنحو 29 ألف طالب وطالبة من طلاب الأكاديمية بفروعها على مستوى العديد من المحافظات ، بالإضافة الى برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية.



خلال توقيع برتوكول بين صندوق مكافحة الإدمان و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ووقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون ويتضمن محاور عمله الوقاية من خلال تنفيذ برامج توعوية بأساليب إبداعية لتوعية طلاب الأكاديمية بأضرار تعاطي المواد المخدرة والتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق لمرضى الإدمان مجانا من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مع تعزيز وعى الطلاب بأهمية الوقاية من الإدمان وآثاره المدمرة على الصحة ، كذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الوقاية والعلاج من مرض الإدمان وتعزيز قدراتهم الفنية في التواصل مع الفئات المستهدفة وفقا لأهم المعايير الدولية ،أيضا إمكانية التعاون في إقامة مسابقات نوعية وفعاليات تنافسية بين طلاب الأكاديمية حول الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإدمان مثل انتاج أفلام قصيرة أو أعمال بحثية تستهدف تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للإدمان ، كذلك إجراء الكشف المبكر على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية ،بالإضافة الى توفير تدريب للمتعافين من الإدمان لتأهيلهم الى الدخول لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تعتمد على تنمية مهارات مهنية تساهم في دمجهم المجتمعي في إطار الحرص على التمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن الخدمات ما بعد العلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية لرفع الوعي حول خطورة التعاطي وتنظيم ورش عمل مشتركة بين الصندوق والأكاديمية في مجال مكافحة الإدمان للتركيز على تأثيرات الإدمان السلبية في قطاع الاعمال .



إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار أنت أقوى من المخدرات

على جانب آخر وفى سياق متصل شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اطلاق مارثون رياضي تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " وذلك في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتم علي هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية بالإضافة الى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم ،وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس وغيرها من المعتقدات الخاطئة .



تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع وعى 29 ألف طالب وطالبة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة



جانب من توقيع برتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري