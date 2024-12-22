شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يتلقى 32 ألف شكوى للتجارة الإلكترونية خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك عن مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة" لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية فى السوق المصري، مشاركة كل مُمثلى شركات ومنصات التجارة الإلكترونية، والمؤثرين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هناك مشاكل وعوائق تواجه المستهلك حتى بعض الشركات والصفحات والموردين أيضا، حيث أصبح الشراء عن بعد يهم كل المصريين بكام طبقاتهم، لافتا إلى إلى أنه تم تلقى نحو 32 ألف شكوى تجارة إلكترونية خلال 2024، منها نحو 1200 شكوى لم تحل بعد، لافتا إلى نحو 45% من اجمالى شكاوى التجارة تأخر فى التسليم، بجانب أن نحو 20 ألف من هذه الشكاوى عبارة عن عيوب فى المواصفات أو مشاكل تعاقدية لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المواقع وشركات النقل لحلها، وننهى مشاكل الشراء عن بعد، ولنصل إلى صفر شكاوى بالشراء عن بعد، قبل نهاية العام الجاري.

كما أن الشراء عن بعد لديه العديد من المشاكل، حيث نوجه رسالة للمواطن" إزى يشترى وتشرى منين ورسالة للشركات الناقلة وشركات الشحن، أنه لا بد أن يتوفر معلومات وبيانات تخص المورد وأنه حينما يتم شراء البضاعة ويتم شحنها، لابد من وجود تفاصيل عن هذه البضاعة وبالتالى ينبغى أن يكون هناك تعاون بين أطراف عملية الشراء، لتقليل المشاكل التى تحدث بالنسبة للتجارة الإلكترونية.