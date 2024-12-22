شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:00 م

عدلت هيئة السكة الحديد، تركيب عدد من القطارات لتقديم خدمة أفضل للركاب، حيث تم تعديل تركيب قطارى 1012 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان بجدولة الحالي، وقطار 1009 أسوان القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب "جرار + قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة بوفيه ذات 60 مقعد عربات ثالثة مكيفة .

كما تم تعديل تركيب قطار 1004 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان بجدولة الحالي، وقطار 81 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب: جرار + قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة - عربة ثالثة بوفيه ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة .

وكذلك تعديل تركيب قطار 160 ثالثة مكيفة القاهرة / الأقصر بجدولة الحالي، وقطار 159 ثالثة مكيفة الأقصر / القاهرة بجدولة الحالي، بالتركيب الآتي: جرار + قوى + : عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة بوفيه ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة .