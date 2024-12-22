شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة لعدم تحقيقه الانضباط المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، قرارًا بإحالة مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقًا)، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، إلى الشؤون القانونية واستبعاده لعدم تحقيق الانضباط المطلوب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الأحد، بعدد من مدارس إدارتي الوراق وشمال الجيزة، للتأكد من سير العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة الإسراء الإعدادية بنين التابعة لإدارة الوراق التعليمية، مشيدًا بانتظام العملية التعليمية، وتحسن النظافة، بنسبة 65%.

ووجه الشكر للأخصائي الاجتماعي لدوره الفعال على بوابة المدرسة في تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز على الطلاب المخالفين.

وكرم وكيل الوزارة، منال محمد علي، مديرة مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات، لجهودها في قيادة المدرسة نحو الانضباط، وارتفاع نسبة حضور الطلاب بعد تفعيل لائحة الانضباط على الطالبات المخالفات.

وتابع سعيد عطية، تنفيذ التكليفات التي أصدرها منذ 15 يومًا بمدرسة السلام الابتدائية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحسين الأداء.

وخلال زيارته للمدرسة، كرم وكيل الوزارة، غادة هيمن، معلمة الصف الأول الابتدائي، لما أظهرته من تفانٍ ومهارة في عملها.

وتابع وكيل الوزارة، مدى تنفيذ التكليفات التي أصدرها سابقًا بمدرسة الشروق الثانوية، موجهًا بإحالة أي معلم يعوق سير العملية التعليمية أو لا يلتزم بالتعليمات إلى الشؤون القانونية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمدير مدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، لما يبذله من جهود ملموسة، لتحقيق الانضباط وتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية، مشيدًا بتميز الأخصائيين الاجتماعيين ودورهم الفعّال.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة النصر الابتدائية، حاجتها إلى تحسين مستوى النظافة، وتفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية، مشددًا على ضرورة تصحيح التقييمات أولاً بأول ومطابقة سجل الدرجات مع الدرجات الفعلية للطلاب.

وأشاد بانضباط مدرسة النيل الابتدائية ومستوى النظافة الجيد بها، مع تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية.

وكرم حنان طه، مديرة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، لتفانيها وتميزها في إدارة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدرسة، وذلك بعد متابعته أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة.

وأكد سعيد عطية، خلال الجولة، أن العملية التعليمية لا تتحقق بالكتب فقط، بل تحتاج إلى بيئة تعليمية نظيفة ومنضبطة تدعم الطالب نفسيًا وأكاديميًا.

ووجه بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية في جميع المدارس لضمان تحسين مستوى الطلاب الضعاف.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة اليومية وتوثيق أعمال الصيانة، مع التأكيد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم لضمان انتظام الحضور.

وأشار إلى أن تكريم المتميزين هو أساس تحفيز الأداء، مؤكداً أن كل جهد صادق يُثمن وكل تقصير يُحاسب.



مدير تعليم الجيزة يتابع مستوى الطلاب



مدير تعليم الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي الوراق وشمال الجيزة



