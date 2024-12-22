شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة" يؤكد تقديره للنيابة الإدارية فى مكافحة الفساد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22،23 ديسمبر 2024، بمشاركة 55 من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شؤون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.

كما شهد فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واستهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرص على إلقاء محاضرة هامة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شؤون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وفي كلمته، رحب رئيس الهيئة بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.

ومن جانبه، قدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:

"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي يتفضل بإلقائها معالي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي يتفضل بإلقائها السيد المستشار سعد خليل مدير مركز الدراسات والبحوث.

"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية القسم الأول بالقاهرة.



ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية (1)



ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية (1)



ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية (2)



ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية (3)



ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية (4)