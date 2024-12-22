شكرا لقرائتكم خبر عن منتصف ليل اليوم.. شاهد قمر التربيع الأخير يزين السماء والان مع تفاصيل الخبر

سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخره بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف ليل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وسيبقى مشاهداً لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير الساعة 01:18 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (10:18 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلما الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله منزلة الإقتران لشهر رجب .