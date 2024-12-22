شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن رصف عدد من شوارع جسر الكونيسة فى المنيب بالإنترلوك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال رفع كفاءة ورصف عدد من شوارع حي جنوب بالإنترلوك، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال الرصف، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال أعمال رصف عدد من شوارع جسر الكونيسة بالمنيب بـ حي جنوب الجيزة بـ الإنترلوك، وذلك بداية من شارع عمر الخليفة.

وبدأت المحافظة تطوير ورصف عدد من شوارع مدينة أطفيح بالإنترلوك، بداية من المنطقة المجاورة لمستشفى أطفيح المركزي، وتنفيذ أعمال تطوير ورصف ودعم عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، وذلك بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها.

وأعلنت المحافظة، بدء تطوير ورصف متفرعات شارع سليمان جوهر وحسين كمال بـ حي الدقي بالإنترلوك، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.



رصف الشوارع بالإنترلوك