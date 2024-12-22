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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-12-2024 بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 22- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا.

الطماطم 8 جنيهات.
البصل الأحمر 15 جنيها.
البصل الأبيض 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  9 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 10جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 50جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 35 جنيها.

الموز البلدي بـ 25 جنيها.

الرمان 37 جنيها

الفراولة 45جنيها.

البرتقال 18 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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