أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-12-2024 بمنافذ التموين

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 22- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

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محمد يوسف

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