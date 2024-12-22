شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوية تعلن عقد امتحان تجريبى لطلبة الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بعض المدارس الثانوية عن عقد امتحان تجريبى لطلبة الصف الأول الثانوي العام لتدريبهم على التابلت بعد أن تم تسليمه للطلاب خلال الفترة الماضية وأيضا فى إطار استعداد المدارس لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل إلكترونيا، حيث أوضحت المدارس أن الامتحان التجريبى هو امتحان غير رسمى ولا تضاف درجاته إلى أعمال السنة أو مجموع الدرجات أو مجموع كلى إنما هو تدريب على التابلت وتعريف الطالب بكيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية.

وأوضحت المدارس أن الامتحان التجريبى يعقد خلال الأسبوع الحالى والمقبل لتدريب جميع طلاب الصف الأول الثانوى الذين تسلموا جهاز تابلت لهذا العام وذلك من أجل تدريبهم على كيفية أداء الامتحان الإلكترونى بصورة سليمه وكيفية تشغيل وإدارة جهاز التابلت، وذلك بمساعدة أخصائي التطوير فى المدارس الثانوية ويتم أداء الامتحان التجريبى أثناء اليوم الدراسى دون التأثير على عمل الحصص حيث يتم إتاحة الامتحان التجريبى صباحا حتى نهاية اليوم حتى تستطيع كل مدرسة أداء الامتحان الإلكترونى وفقا ما هو مناسب.

وشددت على أن الامتحان التجريبى التدريبى متاح لجميع الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت سواء بالمدارس الثانوية المجهزة Local أو الغير مجهزة Sector 5 باستخدم أى وسيط إنترنت.