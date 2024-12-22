شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بالفيوم تنظم حوارا مجتمعيا حول التسامح وقبول الآخر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة الحوار بـ مجمع الأقاليم الوسطى التابعة لمجلس الحوار بـ الكنيسة الإنجيلية المشيخية حوارا مجتمعيا تحت شعار "التسامح ... ترسيخ مبادئ قبول الآخر" بالكنيسة الأنجيلية بمدينة طامية التابعة لمحافظة الفيوم.

ورحب الشيخ كمال حنا رئيس لجنة الحوار بالحاضرين من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية وقدم لهم الدعوة القس مدحت ناشد راعي الكنيسة، وحضر اللقاء الأستاذ سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية والنائب محمد ثابت الجمال والدكتور عماد فكري وكيل إدارة التربية والتعليم والكثير من الشخصيات القيادة بالمدينة.

وتحدث في اللقاء كل من:

الدكتور القس مجدي رفعت رئيس مجمع الأقاليم الوسطى.

الذي تحدث عن قبول الآخر في ثلاث نقاط:

دعوة لقبول الآخر - تحديات قبول الآخر - كيفية التغلب على عدم قبول الآخر.

فضيلة الشيخ سعد قطب من علماء الأزهر

الذي تحدث عن أهمية ترسيخ مبدأ المحبة الحقيقية التي تنبع من القلب فالمحبة الحقيقية تغير اللسان والسلوك.

وتحدث القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي.

عن المعنى الشامل للتسامح هذا الأمر الذي لقي اهتماما بالغا من الأمم المتحدة وحددت له يوم 16/ 11 يوما للتسامح العالمي.

وتحدث الدكتور جمال محمد أبو زيد مدير المركز الدولي للتدريب والبحث العلمي.

عن أهمية دور كل شخص في بناء المجتمع وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الآخر أو إقصائه.

وعلق الحاضرين على أهمية هذه اللقاءات مطالبين بضرورة تكرارها لدعم اللحمة الوطنية والتأكيد على أواصر المحبة التي تجمع المصريين.



المشاركون بالمؤتمر