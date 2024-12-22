شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الأسئلة ستكون مناسبة لزمن الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية والإدارات إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وحددت المديريات التعليمية موعد وتوقيت أداء الامتحان بالنسبة للطلاب سواء للفترة الصباحية أو المسائية، حيث نظمت المديريات مواعيد تقييمات الطلاب فى اختبارات الفصل الدراسي الأول خاصة ما يتعلق بترتيب المواد داخل الجدول أو المدة الزمنية، مشددة على أن الأسئلة ستكون متطابقة مع زمن الامتحان والطالب سيكون لديه وقت لمراجعة الإجابة حيث تم الالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2025.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.