شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال توفير مياه الرى لمشروعات الاستصلاح الزراعى الكبرى، ومشرعات الحماية من أخطار السيول .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى، موجها باستمرار التنسيق المشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإنهاء كل الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكل المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي .

كما استعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء، ومنها موقف أعمال الحماية المقترحة على وادى وتير بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، موجها بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها لحماية الطرق والبنية التحتية بمدينة نويبع .



جانب من الإجتماع

وصرح سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء أكثر من 1600 منشأ للحماية بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول ، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام خاصة فى ظل ما تواجهه مصر من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه، وبما يحقق الحماية للمواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار .

