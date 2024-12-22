شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحدد حالات أداء الامتحانات والحرمان منه استعدادا لاختبارات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:00 ص

حددت المدارس الثانوية تعليمات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ومواد الأنشطة و11 يناير للمواد الدراسية الأساسية، موضحة أنه لن يسمح بحضور الطلاب إلى المدرسة خلال امتحان نصف العام إلا للطالب الملتزم بما يأتي :

- ارتداء الزي المدرسي كاملا البنطلون السليم والتيشرت الخاص بالصف ، ويحرم الطالب المخالف بما ينص عليه القانون في حالة ارتداء البناطيل المقطعة، والتيشيرت المخالف.

- الحضور يكون قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل

- منع ارتداء الطالب سلاسل وحظاظات وما شابه ذلك فهو محظور على الطالب.

- الطالب الذي يتعمد التأخير ، ويضبط حضوره متأخرا عن موعد بدء الامتحان لن يسمح له بدخول اللجنة ، ويتم تسجيله غيابا عن المادة التي تأخر عنها .

وأعلنت المدارس حالات الإبعاد من الامتحان :

- استخدام التليفون المحمول بأي شكل من الأشكال التحدث أو التصوير.

- التشاجر أو التعدي بالقول الخارج عن الأدب بين الطلاب فالمدرسة ساحة للعلم.

- الحضور إلى الامتحان متأخرا بعد الفترة القانونية المسموح بها .

- الخروج عن حدود اللياقة والأدب في التعامل مع معلمي ومعلمات المدرسة .

- حيازة الطالب لأي نوع من أنواع الأسلحة أو أي شكل من أشكال الأسلحة الأخرى ، حيث يعرضه ذلك للمساءلة القانونية بالمدرسة.

- التدخين : الطالب الذي يضبط وهو يقوم بالتدخين داخل المدرسة ، أو بحوزته سجائر تتخذ الإجراءات تجاهه بحرمانه من أداء الامتحان ، وفصله من المدرسة فصلا نهائيا لسوء سلوكه.