شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، تلقى طلبات التقديم لمشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية وحتى 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hijjfoundation.com، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

تضمنت ضوابط اختيار مشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

منح الفرصة للسيدات فى التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة،

سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

اختيار المشرفين لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج، متوجهة بالشكر والتقدير لمشرفى الجمعيات فى موسم الحج المنقضى، حيث كانوا على قدر المسئولية، وكانوا خير عونٍ لحجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية.



يشترط فى المرشح للإشراف أن يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أى شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة فى نجاح منظومة الحج.



ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوى الخبرة على 60 عاما ويحسب السن فى 30 يونيو 2025.