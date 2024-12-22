شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خلى بالك منها لتقليل نسبة الحوادث بسبب الأمطار مع بداية الشتاء فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:00 ص

تشهد الطرق العديد من الحوادث المرورية، الناتجة عن سقوط الأمطار، خاصة مع بداية فصل الشتاء فلكيا، ويغامر بعض السائقين، خاصة قائدي السيارات الميكروباص، بالسير بسرعة عالية، مهددا حياة الركاب للخطر.



وهناك عدة توجيهات لقائدي السيارات، من شأنها تقليل نسبة الحوادث، أثناء سقوط الأمطار وهي..



1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.