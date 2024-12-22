شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط مروجى المخدرات قبل احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد شن حملات لضبط مروجى المخدرات قبل احتفالات رأس السنة؟. أيد غالبية القراء شن حملات لضبط مروجى المخدرات قبل احتفالات رأس السنة. وأيد 90% من القراء شن حملات لضبط مروجى المخدرات قبل احتفالات رأس السنة ، بينما عارض 10% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز