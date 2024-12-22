شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الترم الأول.. التصدى للغش واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

شددت المديريات التعليمية والإدارات على أهمية تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه يجب التصدى لأى محاولات غش مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأيضا الوقائع التي يتم ضبطها من جانب الملاحظين ورؤساء اللجان، مشددة على أن تحقيق امتحانات آمنة مسئولية رؤساء اللجان ومديرى المدارس بالنسبة لامتحان صفوف النقل.

وقالت المديريات التعليمية، إنه يجب التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الرئيسية بديوان المديريات والإدارات التعليمية من قبل رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى حالة وجود أى مشكلات سواء تتعلق بوقائع غش أو احتياجات المدارس واللجان أثناء عقد الاختبارات.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.