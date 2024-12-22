شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف فوائد هامة لفيتامين أ .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 22 ديسمبر 2024 04:30 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن ڨيتامين (أ) هو عنصر غذائي مهم لقوة الإبصار والنمو وانقسام الخلايا والصحة الجنسية والمناعة.
وتابعت: ڨيتامين (أ) لديه خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي من تأثير التعرض لدخان التبغ والإشعاع وما تسببه من أمراض القلب والسرطان والبنكرياس وأمراض العيون والحصبة.
واستكملت: إذا كنت تتناول فيتامين (أ) لخصائصه المضادة للأكسدة، فضع في اعتبارك أن المكملات الغذائية قد لا تقدم نفس الفوائد التي توفرها مضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي في الطعام.
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