شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف فوائد هامة لفيتامين أ .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:30 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن ڨيتامين (أ) هو عنصر غذائي مهم لقوة الإبصار والنمو وانقسام الخلايا والصحة الجنسية والمناعة.​

وتابعت: ​ڨيتامين (أ) لديه خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي من تأثير التعرض لدخان التبغ والإشعاع وما تسببه من أمراض القلب والسرطان والبنكرياس وأمراض العيون والحصبة.​

واستكملت: إذا كنت تتناول فيتامين (أ) لخصائصه المضادة للأكسدة، فضع في اعتبارك أن المكملات الغذائية قد لا تقدم نفس الفوائد التي توفرها مضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي في الطعام.​