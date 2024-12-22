شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى يحقق إنجازات بارزة فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

حقق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي إنجازات متميزة فى إطار دوره المحورى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال تعاون مكثف بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية، تمكن التحالف من تنفيذ مبادرات تنموية وخدمية استهدفت تحسين جودة الحياة وتوفير الدعم المباشر للمواطنين.

وشملت إنجازات التحالف توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية مجانية قدمت خدمات الفحص والعلاج لأكثر من مليون مستفيد، مع التركيز على المناطق النائية والريفية.

وفى إطار تمكين الشباب والمرأة، نجح التحالف فى دعم أكثر الاف من مشروع صغير ومتوسط، مما وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وساهم فى تحسين مستوى المعيشة. كما أطلق مبادرات لدعم التعليم من خلال توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين، وتطوير المدارس فى المناطق المحرومة.

وتميزت جهود التحالف بتركيزها على التنمية المستدامة، حيث عمل على تطوير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى فى القرى، فضلاً عن تقديم برامج توعية لتعزيز الوعى الصحى والاجتماعى بين المواطنين.

ويُعد التحالف الوطنى نموذجًا فريدًا للتكامل بين المجتمع المدنى والحكومة والقطاع الخاص، حيث يعكس نجاحه التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية فى جميع أنحاء الجمهورية.