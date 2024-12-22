شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دير القديس ماريوحنا بطمس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:00 ص

يعتبر دير القديس ماريوحنا الحبيب بطمس مكانة كبرى لدى الأقباط ويعتبر من المراكز الروحية، فيقع الدير في الكيلو 31 طريق القاهرة – السويس الصحراوی على مساحة حوالى 10 أفدنة.

وحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد تأسس الدير سنة 1992 م، ويشمل على كنائس وكاتدرائية تحت الإنشاء وتقام بهم القداسات اليومية، والعشيات وصلوات الغروب والتسبحة للمكرسات والراهبات المقيمات.

كما يشمل الدير على خدمات اجتماعية متنوعة منها مركز لرعاية القاصرين ذهنيا ودار لرعاية كبار السن، والاهتمام بخدمة محدودي الدخل والفقراء وبيوت خلوة للشابات، وخدمات تعليمية وثقافية منها المدرسة الأمريكية ومركز إعلامي قبطي متمثل في قناة أغابى الفضائية واستديوهاتها، ودار نشر ومطبعة لطباعة الكتب الدينية ومجلة بستان الزهور الشهرية للاطفال وتقويم بطمس السنوی.

بالإضافة إلى خدمات طبية منها مستشفي أم النور والمعهد العالي للتمريض (تحت الإنشاء)، وخدمات لتشغيل الشباب متمثلة في مكتب هندسي وإنشائي وورش لتعليم النجارة والحدادة والرخام والبلاط.

