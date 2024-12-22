أخبار × 24 ساعة.. إجازة نصف العام تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس هيئة الدواء: اعتماد منظمة الصحة العالمية للنضج الثالث يعزز مناخ الاستثمار الدوائى
الطقس غدا الأحد 22-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة
وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون محطة مطورة للري بالطاقة الشمسية في سمالوط
وزير الرى: الاعتماد على الطاقة الشمسية أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية بمصر
الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ضعيفة هذا الأسبوع وتنحصر على المناطق الساحلية
الصحة العالمية تنشر تفاصيل اعتماد المنظمة لمصر كدولة منتجة للقاحات والأدوية
جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025
وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين فى أول أيام الشتاء حول الأنفلونزا
أذكار المساء.. كلمات أمر بها النبى أبا بكر الصديق اعرف صيغتها
دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا
أسعار اشتراكات القطار الكهربائي 2025.. اعرف التفاصيل
وزارة الصحة تكشف أعراض متحور كورونا الجديد .. تفاصيل
قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لـ مباراة الأهلى وشباب بلوزداد
اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.. اعرف كام ساعة
تحذير هام.. الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس غدا الأحد 22-12-2024
التقديم فى خدمة الحجاج 2025.. اعرف التفاصيل
أسعار اشتراكات المترو 2025.. اعرف التفاصيل
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ
وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد
إجازة نصف العام.. تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير 2025
منح فرصة للسيدات فى التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.. فيديو
وزراء الزراعة والتخطيط والري يسلمون 700 منحة للمرأة الريفية بالمنيا
وزير الصحة يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي ويوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى
وزير الرى: دعم النماذج الزراعية المميزة لترشيد استخدام المياه
وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات
جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لكافة أقسام كلية الاداب عين شمس
موعد بداية شهر رمضان 2025.. 69 يوما تفصلنا عن الشهر المعظم
سورة يس.. دواء للقلب وتخفيف للهم والغم
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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22 -12 -2024 الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:45 ص
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 22-12- 2024 مقابل الجنيه المصرى الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:35 ص
بيسيرو: رحيلى عن الأهلى كان خطأ كبيرا.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:31 ص
المعد النفسى السابق للأهلى: النادى لم يطلب عودتى مجددا الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:09 ص
تحذير عاجل من الأرصاد للسائقين على الطرق اليوم الأحد 22-12-2024 الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:07 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 22 -12-2024 فى البنوك المصرية الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إجازة نصف العام تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:00 ص
نائب قبطي يتبرع بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية ببنى سويف السبت، 21 ديسمبر 2024 11:32 م
حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب الجيزة السبت، 21 ديسمبر 2024 11:20 م
موعد بداية شهر رمضان 2025.. 69 يوما تفصلنا عن الشهر المعظم السبت، 21 ديسمبر 2024 10:06 م
من وزير دفاع سوريا الجديد؟.. "أبو قصرة" خريج هندسة زراعية ومن مواليد حماة السبت، 21 ديسمبر 2024 09:22 م
الرئيس السيسي للمصريين: هما يومين واللى بعدي جاي والبلد اللى قاعدة بناسها السبت، 21 ديسمبر 2024 09:14 م
اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.. اعرف كام ساعة السبت، 21 ديسمبر 2024 09:01 م
الرئيس السيسي: نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف السبت، 21 ديسمبر 2024 08:51 م
مواعيد قطارات السكة الحديد على القاهرة - الإسكندرية والعكس الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إجازة نصف العام تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:00 ص
حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب الجيزة السبت، 21 ديسمبر 2024 11:20 م
زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق الأسبوع المقبل السبت، 21 ديسمبر 2024 11:07 م
وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد السبت، 21 ديسمبر 2024 10:44 م
أسعار اشتراكات المترو 2025.. اعرف التفاصيل السبت، 21 ديسمبر 2024 10:29 م
قوى وطنية ليبية تطالب بتشكيل حكومة جديدة وإخراج القوات الأجنبية فورا السبت، 21 ديسمبر 2024 09:23 م
الرئيس السيسى: من حق الخصوم محاولة تخريب بلدنا وعلينا التجهيز لإفشالهم السبت، 21 ديسمبر 2024 09:00 م
جداول امتحانات الترم الأول 2025 فى 3 محافظات .. اعرف التفاصيل السبت، 21 ديسمبر 2024 08:30 م
تعيين مرهف أبو قصرة "أبو الحسن 600" وزيرا للدفاع فى سوريا السبت، 21 ديسمبر 2024 08:14 م
قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لـ مباراة الأهلى وشباب بلوزداد السبت، 21 ديسمبر 2024 07:56 م
وزير قطاع الأعمال يتفقد تشغيل عدد من المصانع الجديدة ورفع كفاءة القائمة السبت، 21 ديسمبر 2024 07:54 م
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