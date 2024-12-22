سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22 -12 -2024 الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:45 ص

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 22-12- 2024 مقابل الجنيه المصرى الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:35 ص

بيسيرو: رحيلى عن الأهلى كان خطأ كبيرا.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:31 ص

المعد النفسى السابق للأهلى: النادى لم يطلب عودتى مجددا الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:09 ص

تحذير عاجل من الأرصاد للسائقين على الطرق اليوم الأحد 22-12-2024 الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:07 ص

سعر اليورو اليوم الأحد 22 -12-2024 فى البنوك المصرية الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. إجازة نصف العام تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:00 ص

نائب قبطي يتبرع بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية ببنى سويف السبت، 21 ديسمبر 2024 11:32 م

حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب الجيزة السبت، 21 ديسمبر 2024 11:20 م

موعد بداية شهر رمضان 2025.. 69 يوما تفصلنا عن الشهر المعظم السبت، 21 ديسمبر 2024 10:06 م

من وزير دفاع سوريا الجديد؟.. "أبو قصرة" خريج هندسة زراعية ومن مواليد حماة السبت، 21 ديسمبر 2024 09:22 م

الرئيس السيسي للمصريين: هما يومين واللى بعدي جاي والبلد اللى قاعدة بناسها السبت، 21 ديسمبر 2024 09:14 م

اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.. اعرف كام ساعة السبت، 21 ديسمبر 2024 09:01 م