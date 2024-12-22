شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة بترول: الدولة تستهدف الوصول لقدرات من الطاقة الرخيصة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، عن أهمية الاستراتيجية المصرية للطاقة، قائلا:" الدولة تستهدف الوصول إلى قدرات من الطاقة الرخيصة السعر والمستدامة، ولذلك فإن الدولة كان لديها منظور منذ عام 2017 اعتمد على أن تكون لدى الدولة مزيج الطاقة الذى يعتمد بنسبة تصل إلى 42% من حجم قدرات إنتاج الكهرباء المصرية مستقبليا خلال الـ 5 سنوات المقبلة سوف تكون من الطاقة المتجددة.

وأضاف جمال القيوبى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قدرات الدولة من الطاقة وصل إلى 7 آلاف و 500 ميجاوات يمثلها حوالى 18% من حجم ما تنتجه مصر من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبالتالى فإن الدولة تستهدف زيادة هذا الكم خلال الـ 6 أشهر القادمة لحوالى 4 آلاف ميجاوات.

وأوضح جمال القيوبى أن إنتاجية هذه الطاقة ستكون من طاقة الرياح بنسبة تصل لحوالى 80% وطاقة الشمس بحوالى 20% خلال الستة أشهر القادمة، لتعويض معدل النقص فيما لدينا من 4 آلاف ميجاوات سوف تسعى الدولة جاهدة فى خلال الفترة القادمة ان يكون لدينا هذا الكم منها.