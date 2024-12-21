شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لكافة أقسام كلية الاداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جدوال امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة أقسام الكلية نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025.



و أكدت الكلية علي ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية " الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.























































