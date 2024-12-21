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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لكافة أقسام كلية الاداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائلالسبت، 21 ديسمبر 2024 09:36 م
نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جدوال امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة أقسام الكلية نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025.
و أكدت الكلية علي ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية " الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
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