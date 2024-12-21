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الرئيس السيسي: الشائعات والأكاذيب مستمرة منذ سنوات.. والحل ليس فى الهدم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

السبت، 21 ديسمبر 2024 09:08 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشائعات والأكاذيب مستمرة منذ سنوات وليس الحل الهدم، مضيفا: "واحنا بنتكلم دلوقتي فيه شائعات وأكاذيب وافتراء وخلال السنين اللى فاتت مثل موضوع اختطاف النساء والبيوت وكأن مفيش أمن".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "وهنتفرض إن ده موجود -مجرد افتراض- هو الصح بتاعه أن تكون هدمها من أجل الصالح، وبالتالي زيادة نسبة الخراب!".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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