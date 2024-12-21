شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام.. الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس غدا الأحد 22-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تغيرات مفاجأة فى حركة الملاحة على حالة البحرين، حيث تشهد البلاد بدء من اليوم الأحد 22-12-2024 وحتى الثلاثاء 24-12-2024 ، اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

ويسود اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.



