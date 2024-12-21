شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.. اعرف كام ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الأرصاد، أن اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر أول أيام فصل الشتاء فلكيا، وبسبب ميل محور دوران الأرض عن الشمس بزاوية مقدارها 23.5 درجة تتفاوت كمية الطاقة الشمسية التى تستقبلها الأرض عند النصفين الشمالى والجنوبى فتنتج الفصول الأربعة.

وأضافت هيئة الأرصاد: ففى الانقلاب الشتوى تتعامد الشمس على مدار الجدى جنوباً ليكون الشتاء بنصف الكرة الشمالى والصيف بنصف الكرة الجنوبى.

ويعد اليوم أقصر نهار بنحو 10 ساعات، وأطول ليل بالسنة بنحو 14 ساعة كلها لتبدأ ساعات النهار بالتزايد تدريجياً خلال فصل الشتاء حتى تتساوى عدد ساعات النهار مع عدد ساعات الليل فى آخر فصل الشتاء ثم يبدأ الاعتدال الربيعى ليبدأ فصل الربيع.

ويعد فصل الشتاء أبرد فصول السنة حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة وقصر النهار حيث تكون ساعات الليل أطول من ساعات النهار كما أنه موسم للأمطار وخاصة السواحل الشمالية لبلادنا.